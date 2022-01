Quirinale, oggi terza votazione alle 11 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – terza votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Anche per oggi il quorum richiesto è composto dai due terzi dei componenti dell’Assemblea. Da domani sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori. Il centrodestra ha proposto la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.(ITALPRESS) L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Anche peril quorum richiesto è composto dai due terzi dei componenti dell’Assemblea. Da domani sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori. Il centrodestra ha proposto la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.(ITALPRESS) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

