Quirinale | Meloni sul centrodestra | “È nostra responsabilità fare proposte concrete”

ROMA – "Sono contenta della proposta del centrodestra per cercare di fare un passo avanti ed evitare che la politica italiana dia una pessima immagine di sé, continuando a perdere tempo per giorni. Crediamo che sia nostra responsabilità fare proposte concrete. Chiedo ai partiti di parlare nel merito e auspico di trovare dall'altra parte uguale responsabilità". Lo afferma sui suoi canali social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

