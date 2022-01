Quirinale, Meloni: bene Crosetto, centrodestra si misuri su nome (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I voti per Guido Crosetto, già sopra i 63 di Fratelli d'Italia mentre lo spoglio è ancora in corso, "è un punto a favore, vuol dire che Crosetto è una persona stimata e che da parte del centrodestra c'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I voti per Guido, già sopra i 63 di Fratelli d'Italia mentre lo spoglio è ancora in corso, "è un punto a favore, vuol dire cheè una persona stimata e che da parte delc'...

Advertising

ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Fdi non vota scheda bianca come il resto del centrodestra: la scelta della #Meloni ?? - eziomauro : FdI vira su Crosetto, centrodestra spaccato sul Quirinale: i sospetti di Meloni che teme il doppio gioco di Salvini… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Meloni dopo i voti a Crosetto: 'Ho fatto la scelta di non continuare a votare scheda bianca pe… - Evvivame : RT @DavideRicci1973: #Quirinale: Matteo #Salvini, Silvio #Berlusconi e Giorgia #Meloni propongono Letizia #Moratti. Se non sono ladri, corr… -