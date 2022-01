Quirinale, l’Unione Monarchica Italiana candida Aimone di Savoia: Sarebbe un grande Presidente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una crisi “non politica, ma di sistema”, che si può risolvere colmando la lacuna di “un vero arbitro terzo”, estraneo alla militanza in una delle forze politiche oggi in campo. Questa la lettura dell’impasse sull’elezione del nuovo Presidente della Repubblica fatta da Alessandro Sacchi, Presidente dell’Unione Monarchica Italiana, che all’Adnkronos indica il nome a suo dire capace di interpretare al meglio il ruolo: Aimone di Savoia-Aosta, a capo di Casa Savoia in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia. “Sarebbe un grande Capo dello Stato – spiega Sacchi – ha 53 anni, gode dei diritti civili, ha talento e onora il suo Paese, è vicePresidente di Pirelli Tyre, responsabile per la Russia, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una crisi “non politica, ma di sistema”, che si può risolvere colmando la lacuna di “un vero arbitro terzo”, estraneo alla militanza in una delle forze politiche oggi in campo. Questa la lettura dell’impasse sull’elezione del nuovodella Repubblica fatta da Alessandro Sacchi,del, che all’Adnkronos indica il nome a suo dire capace di interpretare al meglio il ruolo:di-Aosta, a capo di Casain disputa con Vittorio Emanuele di. “unCapo dello Stato – spiega Sacchi – ha 53 anni, gode dei diritti civili, ha talento e onora il suo Paese, è vicedi Pirelli Tyre, responsabile per la Russia, ...

Advertising

zazoomblog : Quirinale l’Unione Monarchica Italiana candida Aimone di Savoia: Sarebbe un grande Presidente - #Quirinale #l’Unio… - infoitinterno : Quirinale: spoglio in corso, verso la terza fumata nera. Crescono i voti per Mattarella - L'Unione… - infoitinterno : Quirinale, ultimo tentativo con il quorum dei due terzi: verso la terza fumata nera. Fdi si smarca dal centrodestra… - infoitinterno : Quirinale, ultimo tentativo con il quorum dei due terzi: verso la terza fumata nera - L'Unione… - Ruggero_Po : Quirinale sotto i riflettori del mondo Dalla Germania: Italia importante anche per i nostri equilibri interni. Blo… -