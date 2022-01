Quirinale | Letta | ' proporre Casellati contro alleati governo | modo per far saltare tutto'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione,i propridisarebbe un'operazione mai vista nella storia del. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, ilpiù diretto per far". Così Enricosu twitter.

...del nuovo Presidente (sperando non serva un conclave come quello minacciato da Enricoin ... Prima viene il, poi si tornerà a lavorare su tutto il resto . Ecco perché la richiesta sempre ...Vedi Anche, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: 'È incredibile, non l'avrei mai ...Renzi che nel finale ironizza nuovamente con Mentana intimandogli il celebre monito rivolto a, '...Sale il nervosismo in casa Pd e dopo il terzo scrutinio per la votazione del presidente della Repubblica, conclusosi con la fumata nera, arriva la ...Il dossier sul Green Pass è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e la scadenza potrebbe essere cancellata, ma si attende l'elezione del Quirinale.