Quirinale, la sfida per il Colle: ecco la terza votazione (DIRETTA VIDEO) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Altro giro, altra corsa. Siamo al terzo giorno della maratona per l’elezione del Quirinale e ancora all’orizzonte non si vede una soluzione dell’enigma. Chi sarà l’erede di Sergio Mattarella? Nel primo scrutinio hanno prevalso le schede bianche e i nomi fantasiosi (tra loro, Giuseppe Cruciani). Alla seconda votazione stessa storia, anche se con meno voti dispersi e più preferenze per il capo dello Stato uscente e per il “candidato grillino” Paolo Maddalena. E oggi? La verità è che nelle prime tre votazioni, quando serve la maggioranza dei due terzi dei 1.009 grandi elettori, i giochi si fanno più fuori che dentro il Palazzo di Montecitorio. Ieri i leader si sono incontrati: Letta, Conte e Speranza da una parte; Salvini, Meloni, Tajani e i centristi dall’altra. Contatti ci sono stati anche tra Forza Italia e il Pd. Il leader del Carroccio ha visto anche ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Altro giro, altra corsa. Siamo al terzo giorno della maratona per l’elezione dele ancora all’orizzonte non si vede una soluzione dell’enigma. Chi sarà l’erede di Sergio Mattarella? Nel primo scrutinio hanno prevalso le schede bianche e i nomi fantasiosi (tra loro, Giuseppe Cruciani). Alla secondastessa storia, anche se con meno voti dispersi e più preferenze per il capo dello Stato uscente e per il “candidato grillino” Paolo Maddalena. E oggi? La verità è che nelle prime tre votazioni, quando serve la maggioranza dei due terzi dei 1.009 grandi elettori, i giochi si fanno più fuori che dentro il Palazzo di Montecitorio. Ieri i leader si sono incontrati: Letta, Conte e Speranza da una parte; Salvini, Meloni, Tajani e i centristi dall’altra. Contatti ci sono stati anche tra Forza Italia e il Pd. Il leader del Carroccio ha visto anche ...

