Quirinale, il grande sfascio di Montecitorio e il gioco al massacro dei leader (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Salvini insiste con Draghi sul Viminale, il Pd diviso su Casini e Amato. Letta vuole bruciare la terna di Fi, Lega e FdI. La paura della spallata da destra con Italia viva

CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - ilfoglio_it : A che gioco sta giocando Conte? Ha già un accordo con Salvini? Letta è assalito dai dubbi, non si fida dell'alleato… - Ariel48536344 : RT @PaoloMaddalenaA: Ho ritenuto che le prime 2 votazioni abbiano acceso un grande interesse per la Costituzione e che il mio compito fosse… - Frances83943790 : RT @MarcoCerreto: Messaggio di grande compattezza #Crosetto a quota 115 e’ una soddisfazione grande . Vogliamo un patriota al Quirinale . @… -