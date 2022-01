Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento: le “mani sul fuoco” per Cuffaro, la stima per Dell’Utri. L’ultimo successo? Il flop della commissione Banche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per settimane, anzi mesi, era sparito completamente dai radar. Disertava i talk show in tv, negava le interviste e pure le dichiarazioni alle agenzie di stampa. Le ultime risalivano addirittura ad agosto ed erano sull’Afghanistan: niente di divisivo, come sempre. Poi basta: la messa in chiesa? Meglio guardarla in tv. Il ristorante? Troppa gente, neanche a parlarne. Più si avvicinava la fine del settennato di Sergio Mattarella e più Pier Ferdinando Casini cercava di farsi dimenticare. Addirittura, raccontava il Corriere, quando qualche cronista lo chiamava per strada – “Casini, Casini!” – lui faceva finta di non sentire e tirava dritto. Quasi non fosse quello il suo nome. Incenerito dalle sue stesse parole – Era troppa la paura di bruciarsi sulla strada del Quirinale per lui che più di una volta è finito incenerito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per settimane, anzi mesi, era sparito completamente dai radar. Disertava i talk show in tv, negava le interviste e pure le dichiarazioni alle agenzie di stampa. Le ultime risalivano addirittura ad agosto ed erano sull’Afghanistan: niente di divisivo, come sempre. Poi basta: la messa in chiesa? Meglio guardarla in tv. Il ristorante? Troppa gente, neanche a parlarne. Più si avvicinava la fine del settennato di Sergio Mattarella e più Pier Ferdinandocercava di farsi dimenticare. Addirittura, raccontava il Corriere, quando qualche cronista lo chiamava per strada – “!” – lui faceva finta di non sentire e tirava dritto. Quasi non fosse quello il suo nome. Incenerito dalle sue stesse parole – Era troppa la paura di bruciarsi sulla strada delper lui che più di una volta è finito incenerito ...

