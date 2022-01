Quirinale, il centrodestra potrebbe giocare la carta Casellati (senza i voti del Pd) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – La rosa dei tre nomi del centrodestra – Nordio, Moratti e Pera – per il Quirinale è stata bocciata da Pd-M5S-LeU, e ora Salvini, Meloni e Tajani pensano di giocare la carta Casellati: la presidente del Senato potrebbe essere votata domani, quando il quorum scende a 505 voti. Oggi intanto si voterà a partire dalle 11, ma si prevedono ancora schede bianche: difficile che i partiti vadano alla conta su qualche nome da bruciare. Ieri hanno vinto di nuovo le schede bianche (Mattarella però ha preso 39 voti) Ieri sono state 527 le schede bianche al secondo scrutinio. Al primo erano state 672. Aumentano rispetto alla prima votazione invece i voti dispersi: salgono infatti a quota 125 contro gli 88 registrati il giorno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – La rosa dei tre nomi del– Nordio, Moratti e Pera – per ilè stata bocciata da Pd-M5S-LeU, e ora Salvini, Meloni e Tajani pensano dila: la presidente del Senatoessere votata domani, quando il quorum scende a 505. Oggi intanto si voterà a partire dalle 11, ma si prevedono ancora schede bianche: difficile che i partiti vadano alla conta su qualche nome da bruciare. Ieri hanno vinto di nuovo le schede bianche (Mattarella però ha preso 39) Ieri sono state 527 le schede bianche al secondo scrutinio. Al primo erano state 672. Aumentano rispetto alla prima votazione invece idispersi: salgono infatti a quota 125 contro gli 88 registrati il giorno ...

