Quirinale, guerra di maratone tv: tra Mentana e Maggioni vince Maria De Filippi: i dati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il voto per il Quirinale non ha premiato le maratone tv, tutt'altro. Numeri deludenti sia quelli di Enrico Mentana su La7, che quelli di Monica Maggioni su Rai1e dello speciale di Rai2: bassi ascolti sia al debutto del romanzo Quirinale, lunedì 24, sia nella seconda giornata di martedì. Il sito Vigilanza tv analizza i dati delle maggiori reti. Flop delle maratone tv per il Quirinale. Meglio le soap A nulla è servita l'effervescenza di Enrico Mentana, la sua voglia di scherzare e di giocare tiri mancini ai suoi due inviati, Sardone e Celata. "Non ti sei accorta che Salvini e Draghi si sono incontrati?", le disse a bruciapelo. Neanche il "movimentismo" del secondo, costretto da Mentana a rincorrere deputati e senatori ...

