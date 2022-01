Quirinale, fumata nera anche alla terza votazione. Il Pd: maggioranza a rischio DIRETTA (Di mercoledì 26 gennaio 2022) fumata nera anche alla terza votazione : i votanti al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica sono 978. Le schede bianche scendono ancora e si attestanto a quota 412 . Il più... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022): i votanti al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica sono 978. Le schede biscendono ancora e si attestanto a quota 412 . Il più...

