Quirinale, Fiano (Pd): "Il centrodestra vota Casellati? Inevitabile la rottura nel governo"

Se il Parlamento dovesse eleggere Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale, la conseguenza sarebbe una "rottura" della maggioranza che sostiene il governo Draghi. Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Emanuele Fiano, al termine della terza votazione per eleggere il presidente della Repubblica, secondo cui "non ci sarebbe più la maggioranza delle forze politiche che appoggiano l'esecutivo. I nostri candidati? Al momento non facciamo nomi, serve un dialogo tra tutte le parti. Sono necessari nomi condivisi".

