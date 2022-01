Quirinale, dalle 11 al via la terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa mattina alle 11 è in programma la terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo. Al momento è prevista una sola votazione ma va detto che si levano più voci che, da Matteo Renzi a Maurizio Lupi, invocano di raddoppiare la votazione in giornata, sottolineando la necessità di dover chiudere al più presto, entro la settimana. In merito, la capigruppo dello scorso 13 gennaio aveva stabilito di norma una sola votazione al giorno, anche se non si era esclusa la possibilità di svolgerne una seconda, con uno spazio di almeno un’ora e mezza per sanificazione e ricambio d’aria tra uno scrutinio e un altro. Ieri intanto, come da previsioni, anche la seconda tornata ha prodotto una “fumata nera”: le schede bianche sono state 527, schede nulle 38, voti dispersi 125. Presenti e votanti ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa mattina alle 11 è in programma laper l’elezione del Presidente della Repubblica dopo. Al momento è prevista una solama va detto che si levano più voci che, da Matteo Renzi a Maurizio Lupi, invocano di raddoppiare lain giornata, sottolineando la necessità di dover chiudere al più presto, entro la settimana. In merito, la capigruppo dello scorso 13 gennaio aveva stabilito di norma una solaal giorno, anche se non si era esclusa la possibilità di svolgerne una seconda, con uno spazio di almeno un’ora e mezza per sanificazione e ricambio d’aria tra uno scrutinio e un altro. Ieri intanto, come da previsioni, anche la seconda tornata ha prodotto una “fumata nera”: le schede bianche sono state 527, schede nulle 38, voti dispersi 125. Presenti e votanti ...

