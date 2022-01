Quirinale, Crosetto dopo i 114 voti ricevuti: “I parlamentari sono stanchi di fare scheda bianca. Casini super partes? Lo è da quando è nato” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “sono commosso, grazie, onorato”. Lo ha detto Guido Crosetto rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento ai voti presi durante lo spoglio per il Colle. Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano “la capacità del centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal centrodestra”. “Io al Quirinale? Sì, il 2 giugno per la festa della Repubblica, se mi invitano”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “commosso, grazie, onorato”. Lo ha detto Guidorispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento aipresi durante lo spoglio per il Colle. Perdello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano “la capacità del centrodestra, se volesse, di prendereanche fuori dal centrodestra”. “Io al? Sì, il 2 giugno per la festa della Repubblica, se mi invitano”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Donzelli : Ho votato anche io @GuidoCrosetto! Basta con lo spettacolo del Palazzo che perde tempo a votare scheda bianca o n… - FrancescoLollo1 : Oggi votiamo Guido Crosetto per smuovere le acque in questo stallo politico e per dire basta al balletto delle sche… - ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - Volpina67046713 : Magari fosse CROSETTO #Quirinale - bennuccia76 : RT @LaNotiziaTweet: Terza fumata nera per il #Quirinale. Ma lo scenario sta cambiando. In 125 hanno votano #Mattarella. E altri 114 #Croset… -