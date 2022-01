Quirinale, cosa c’è dietro ai 125 voti per Mattarella: depistaggio o segnale di Pd e M5s al capo dello Stato? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella terza votazione per il Quirinale, il dato che salta all’occhio – a parte le 412 schede bianche – è il numero di voti espressi a favore dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Potrebbe essere una mossa per depistare, per utilizzare un nome che, almeno sulla carta, è già “bruciato” (il capo dello Stato ha fatto capire di non voler essere rieletto); ma potrebbe anche essere un modo per lanciare un segnale a Mattarella chiedendogli, in sostanza, di restare. I voti per lui sono stati 125 (arrivati soprattutto da Pd e M5s, secondo alcune indiscrezioni). dietro di lui Crosetto, candidato indicato da Fratelli d’Italia, con 114 voti. Pochi, invece, i voti per Pier ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella terza votazione per il, il dato che salta all’occhio – a parte le 412 schede bianche – è il numero diespressi a favore dell’attuale presidente della Repubblica Sergio. Potrebbe essere una mossa per depistare, per utilizzare un nome che, almeno sulla carta, è già “bruciato” (ilha fatto capire di non voler essere rieletto); ma potrebbe anche essere un modo per lanciare unchiedendogli, in sostanza, di restare. Iper lui sono stati 125 (arrivati soprattutto da Pd e M5s, secondo alcune indiscrezioni).di lui Crosetto, candidato indicato da Fratelli d’Italia, con 114. Pochi, invece, iper Pier ...

