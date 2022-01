Quirinale 2022, telefonata Conte-Grillo: “Piena sintonia su stabilità Governo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli, c’è stata una lunga telefonata di aggiornamento tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla ‘partita’ Quirinale. “Piena sintonia tra i due sulla linea della trattativa che Conte sta conducendo per il Colle – riportano le stesse fonti – mirata ad assicurare stabilità all’attuale esecutivo e a trovare un candidato autorevole e super partes”. Nella telefonata sarebbe stata rimarcata le necessità di “garantire Piena stabilità all’attuale Governo per continuare a rispondere alle urgenze del Paese”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli, c’è stata una lungadi aggiornamento tra Giuseppee Beppesulla ‘partita’. “tra i due sulla linea della trattativa chesta conducendo per il Colle – riportano le stesse fonti – mirata ad assicurareall’attuale esecutivo e a trovare un candidato autorevole e super partes”. Nellasarebbe stata rimarcata le necessità di “garantireall’attualeper continuare a rispondere alle urgenze del Paese”. L'articolo proviene da Italia Sera.

