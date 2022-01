Quirinale 2022, Salvini: “Casellati? Non ha bisogno di essere candidata” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La Casellati, come Fico, sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga”. Lo ha affermato Matteo Salvini, intervistato a “Agorà” su Rai Tre arrivando agli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio, dove alle 11 inizierà la terza seduta per l’elezione del presidente della Repubblica. “Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro” ha detto, spiegando che “Pera, Moratti e Nordio sono nomi all’altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no”. Quanto all’atteggiamento che vorrebbe vedere nel centrosinistra sulla scelta del candidato per il Quirinale, Salvini ha detto di aspettarsi “lealtà, velocità e concretezza”. “E’ da un mese che dal centrosinistra non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La, come Fico, sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì.è candidabile senza chela proponga”. Lo ha affermato Matteo, intervistato a “Agorà” su Rai Tre arrivando agli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio, dove alle 11 inizierà la terza seduta per l’elezione del presidente della Repubblica. “Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro” ha detto, spiegando che “Pera, Moratti e Nordio sono nomi all’altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no”. Quanto all’atteggiamento che vorrebbe vedere nel centrosinistra sulla scelta del candidato per ilha detto di aspettarsi “lealtà, velocità e concretezza”. “E’ da un mese che dal centrosinistra non ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - FiorellaMannoia : Che spettacolo penoso! - RosaniFlavia : RT @News24_it: Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui… - Il Fatto Quotidiano… - News24_it : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui… - Il Fatto Q… -