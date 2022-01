Quirinale 2022, oggi terza votazione alle 11 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quirinale 2022. terza votazione oggi per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo la fumata nera di ieri , la chiamata è prevista per le 11 mentre tra i partiti non c’è ancora una intesa. Anche per oggi la maggioranza richiesta, il quorum, è composta dai due terzi dei componenti dell’Assemblea, ovvero 673 voti, dalla quarta votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori, ovvero 505. Il centrodestra propone la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Pd-M5S-Leu respingono e rilanciano sulla necessità di un nome super partes. SECONDA FUMATA NERA – A vuoto, come previsto, anche il secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Le schede bianche sono state 527 ma con 39 preferenze ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) –per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo la fumata nera di ieri , la chiamata è prevista per le 11 mentre tra i partiti non c’è ancora una intesa. Anche perla maggioranza richiesta, il quorum, è composta dai due terzi dei componenti dell’Assemblea, ovvero 673 voti, dalla quartain poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori, ovvero 505. Il centrodestra propone la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Pd-M5S-Leu respingono e rilanciano sulla necessità di un nome super partes. SECONDA FUMATA NERA – A vuoto, come previsto, anche il secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Le schede bianche sono state 527 ma con 39 preferenze ...

