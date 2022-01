Quirinale 2022, malumore Renzi per… Vlahovic alla Juve (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Posso dire le parolacce? Su Vlahovic non si scherza… Parliamo del Quirinale, oggi è giorno di lutto…”. Matteo Renzi in versione tifoso della Fiorentina mostra tutto il suo malumore. Il trasferimento del centravanti Dusan Vlahovic alla Juventus è un duro colpo per ogni tifoso viola. “E’ possibile che la Fiorentina li dia tutti alla Juve? Li dia a qualcun altro…”, dice Renzi intercettato dalle telecamere di La7. Per qualche secondo, il Quirinale e l’elezione del presidente della Repubblica passano in secondo piano. “Dobbiamo parlare di cose serie? Come se Vlahovic non fosse una cosa seria…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Posso dire le parolacce? Sunon si scherza… Parliamo del, oggi è giorno di lutto…”. Matteoin versione tifoso della Fiorentina mostra tutto il suo. Il trasferimento del centravanti Dusanntus è un duro colpo per ogni tifoso viola. “E’ possibile che la Fiorentina li dia tutti? Li dia a qualcun altro…”, diceintercettato dalle telecamere di La7. Per qualche secondo, ile l’elezione del presidente della Repubblica passano in secondo piano. “Dobbiamo parlare di cose serie? Come senon fosse una cosa seria…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

