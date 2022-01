Quirinale 2022, il terzo giorno di votazione alla Camera: la diretta tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) terzo giorno di votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica a Montecitorio. A partire dalle ore 11 è prevista la prima chiama di senatori, deputati e delegati delle Regioni. Nel primo pomeriggio è atteso il risultato, che si preannuncia, come ieri e lunedì, interlocutorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)diper eleggere il nuovo presidente della Repubblica a Montecitorio. A partire dalle ore 11 è prevista la prima chiama di senatori, deputati e delegati delle Regioni. Nel primo pomeriggio è atteso il risultato, che si preannuncia, come ieri e lunedì, interlocutorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

