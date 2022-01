Quirinale 2022, Grillo telefona a Mentana in diretta – Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Beppe Grillo prima manda un messaggio Enrico Mentana e poi telefona in diretta al giornalista, in onda su La7, per smentire la telefonata con Giuseppe Conte sull’indicazione di votare Mario Draghi per il Quirinale. “E’ Beppe Grillo al telefono… Con Conte vi sentite sempre, non avete mai parlato di questo argomento… di mandare Draghi al Quirinale”, le parole che Mentana riferisce mentre tiene il cellulare all’orecchio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Beppeprima manda un messaggio Enricoe poiinal giornalista, in onda su La7, per smentire lata con Giuseppe Conte sull’indicazione di votare Mario Draghi per il. “E’ Beppeal telefono… Con Conte vi sentite sempre, non avete mai parlato di questo argomento… di mandare Draghi al”, le parole cheriferisce mentre tiene il cellulare all’orecchio. L'articolo proviene da Italia Sera.

