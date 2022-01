Quirinale 2022, elezione presidente Repubblica: news oggi 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quirinale 2022, le news di oggi 26 gennaio. Alle 11 via al terzo voto, in un quadro ancora bloccato. Il centrodestra propone 3 nomi: Pera, Moratti e Nordio. Il centrosinistra chiede un confronto per arrivare ad un nome super partes. Salvini: “Casellati candidabile senza che venga proposta”. Sullo sfondo, la figura del premier Mario Draghi. ORE 10.23 – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, M5S, Pd e Leu dovrebbero lasciare la scheda bianca anche nella terza votazione per il Quirinale. ORE 10.07 – Incontro questa mattina alla Camera, negli uffici della Lega, tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. ORE 9.54 – “Qualora Draghi lasciasse il governo e quindi si dovesse ricercare un nuovo presidente del Consiglio, nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) –, ledi26. Alle 11 via al terzo voto, in un quadro ancora bloccato. Il centrodestra propone 3 nomi: Pera, Moratti e Nordio. Il centrosinistra chiede un confronto per arrivare ad un nome super partes. Salvini: “Casellati candidabile senza che venga proposta”. Sullo sfondo, la figura del premier Mario Draghi. ORE 10.23 – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, M5S, Pd e Leu dovrebbero lasciare la scheda bianca anche nella terza votazione per il. ORE 10.07 – Incontro questa mattina alla Camera, negli uffici della Lega, tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. ORE 9.54 – “Qualora Draghi lasciasse il governo e quindi si dovesse ricercare un nuovodel Consiglio, nuovi ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - bezzifer : Quirinale: Draghi ancora in pista per il Colle - Miti_Vigliero : Perché mai per eleggere il Capo dello Stato dovrebbe volerci meno che a decidere il vincitore di Sanremo? -… -