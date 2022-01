Quei superficiali luoghi comuni sul revenge porn nella trasmissione di Facchinetti su Radio105

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quando si parla di violenze sessuali eè sempre molto facile cadere inclassicitipici delle chiacchiere da bar. Pensieri e parole che, se pronunciate con ingenuità età, rischiano di spostare il mirino dal carnefice alla vittima. Occorre, dunque, utilizzare concetti non astratti e concreti per parlare di determinati argomenti. Ma tutto ciò non è avvenuto, almeno nelle fasi iniziali delle, durante la puntata di 105 Kaos andata in onda lunedì 24 gennaio durante la quale si è parlato del caso Diana di Meo. Diana di Meo, isulnel programma diRiavvolgiamo un attimo il nastro. Diana di Meo è ...