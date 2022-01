Quanto piace al mercato la nuova Ita senza la zavorra di Alitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Che Lufthansa fosse interessata a entrare nel capitale di Ita era cosa nota già prima della sua nascita. Del resto, se si esclude Air Dolomiti, l'Italia è la nazione con il mercato più esteso tra quelle europee dove il vettore tedesco non ha compagnie sussidiarie a parte la piccola Air Dolomiti. E se fino all'anno scorso l'interesse era limitato a causa della situazione finanziaria e sindacale di Alitalia, ora che la compagnia è più snella il rischio d'impresa risulta accettabile. Qualcuno ricorderà che dal 2008 al 2011 nacque anche Lufthansa Italia, e che l'allora Ceo Christoph Franz sostenne che il calo dei prezzi relativi ai voli intra europei rendeva difficile creare una clientela italiana sotto un nuovo marchio estero che non fosse una low-cost. Ma nell'era post-covid, con una ripresa del settore che si manifesta lenta e incerta, competere con ... Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Che Lufthansa fosse interessata a entrare nel capitale di Ita era cosa nota già prima della sua nascita. Del resto, se si esclude Air Dolomiti, l'Italia è la nazione con ilpiù esteso tra quelle europee dove il vettore tedesco non ha compagnie sussidiarie a parte la piccola Air Dolomiti. E se fino all'anno scorso l'interesse era limitato a causa della situazione finanziaria e sindacale di, ora che la compagnia è più snella il rischio d'impresa risulta accettabile. Qualcuno ricorderà che dal 2008 al 2011 nacque anche Lufthansa Italia, e che l'allora Ceo Christoph Franz sostenne che il calo dei prezzi relativi ai voli intra europei rendeva difficile creare una clientela italiana sotto un nuovo marchio estero che non fosse una low-cost. Ma nell'era post-covid, con una ripresa del settore che si manifesta lenta e incerta, competere con ...

