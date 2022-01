Quando la figlia eredita il ruolo del padre nel passaggio generazionale in azienda (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non sempre, Quando a ereditare le redini dell’azienda sono le figlie, questo delicato momento viene vissuto con serenità Marta Ortega, nuovo presidente esecutivo di Zara in un comunicato ha dichiarato: «Ho vissuto e respirato questa azienda fin dalla mia infanzia e ho imparato da tutti i grandi professionisti con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni. Ho sempre detto che avrei dedicato la mia vita a rafforzare l’azienda costruita dai miei genitori, guardando al futuro, ma imparando dal passato». Il concetto è chiaro: me lo sono meritata, sudata e soprattutto ho talmente tanto amore e determinazione per questa azienda che farò del mio meglio (meglio forse di chiunque altro). Pochi dubbi, tanta passione e determinazione. Ma non sempre, Quando a ereditare ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non sempre,re le redini dell’sono le figlie, questo delicato momento viene vissuto con serenità Marta Ortega, nuovo presidente esecutivo di Zara in un comunicato ha dichiarato: «Ho vissuto e respirato questafin dalla mia infanzia e ho imparato da tutti i grandi professionisti con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni. Ho sempre detto che avrei dedicato la mia vita a rafforzare l’costruita dai miei genitori, guardando al futuro, ma imparando dal passato». Il concetto è chiaro: me lo sono meritata, sudata e soprattutto ho talmente tanto amore e determinazione per questache farò del mio meglio (meglio forse di chiunque altro). Pochi dubbi, tanta passione e determinazione. Ma non sempre,re ...

