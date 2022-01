Putin scavalca Draghi e incontra i manager delle prime 20 aziende italiane Imbarazzo a Palazzo Chigi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Diventa un caso diplomatico l’incontro di questa mattina alle 11 in videoconferenza tra le principalipresenti in Russia, e il presidente Vladimir. Un incontro d’affari, per sviluppare le relazioni economiche, ma che arriva nel mezzo della più seria crisi diplomatico-militare degli ultimi anni ai confini dell’Europa. Da Pirelli a Unicredit, da Enel a Banca Intesa, da Eni a Generali, da Barilla a Snam,hato le eccellenze, lasciando virtualmente alla porta il governo.Il governo italiano si sarebbe anche rivolto alla Camera di Commercio Italo-Russa chiedendo di annullare l’incontro del presidente russo Vladimircon gli amministratori delegatiprincipali compagnie ...