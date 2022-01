Promoberg | la società che gestisce la Fiera di Bergamo diventa Srl

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022). Da mercoledì 26 gennaio,ha terminato di essere un ente associativondo a tutti gli effetti unaa responsabilità limitata. Un passaggio storico per la realtà costituita nel 1984, protagonista nel settore fieristico, eventi, congressi e spettacoli, con gestione dal 2003 delladie dal settembre 2011 del Creberg Teatro. “Con la trasformazione in Srl – spiega il presidente Fabio Sannino – si perfeziona un passaggio fondamentale per la modernizzazione dell’assetto organizzativo e societario di, con conseguente maggiore trasparenza dell’operato e dei bilanci. Si tratta anche di una bella sfida, in quanto taluni contributi che abbiamo ricevuto in passato nel nostro ruolo di associazione no-profit ora non saranno più ...