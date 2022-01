Pres. Getafe: “La trattativa con il Napoli per Oliveira non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Olivera-Napoli, parla il Presidente del Getafe Angel Torres Angel Torres, Presidente del Getafe, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Olivera-, parla ilidente delAngel Torres Angel Torres,idente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper parlare di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Pres. Getafe: “Olivera? Nessuna trattativa. Non sento il Napoli dall’anno scorso” - infoitsport : Pres. Getafe: “Olivera? Non sento il Napoli dall’anno scorso. A gennaio non parte' - MundoNapoli : Pres. Getafe: “La trattativa per Oliveira non c’è” - emilio_giuliano : RT @Sal16448498: Ma non era tutto fatto ? Gennaio o giugno ? Giornalai ????????????????Pres. Getafe: “Olivera? Nessuna trattativa. Non sento il Nap… - sscalcionapoli1 : Pres. Getafe: “Olivera? Nessuna trattativa. Non sento il Napoli dall’anno scorso” -