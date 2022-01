Premier League, per chiedere il rinvio di una partita i club dovranno dimostrare di avere almeno 4 positivi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I club della Premier League dovranno dimostrare di avere tra i calciatori almeno quattro positivi al Covid prima di chiedere il rinvio di una partita. Questa la decisione annunciata in queste ore, coi nuovi protocolli che andranno in vigore già alla ripresa prevista il 5 di febbraio. Una decisione che si è resa necessaria vista la confusione delle ultime settimane, con ben ventidue partite rinviate a causa dell’avanzata della variante Omicron del virus e non solo. I regolamenti precedenti prevedevano infatti l’obbligo di giocare quando si avevano 13 calciatori a disposizione oltre a un portiere. Tra gli indisponibili, però, i club includevano i calciatori infortunati, così come quelli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Idelladitra i calciatoriquattroal Covid prima diildi una. Questa la decisione annunciata in queste ore, coi nuovi protocolli che andranno in vigore già alla ripresa prevista il 5 di febbraio. Una decisione che si è resa necessaria vista la confusione delle ultime settimane, con ben ventidue partite rinviate a causa dell’avanzata della variante Omicron del virus e non solo. I regolamenti precedenti prevedevano infatti l’obbligo di giocare quando si avevano 13 calciatori a disposizione oltre a un portiere. Tra gli indisponibili, però, iincludevano i calciatori infortunati, così come quelli ...

