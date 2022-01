Poker di smartphone Redmi Note per l’Italia | Xiaomi torna all’attacco della fascia media

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’azienda cinese si concentra sul settore di mercato dove fa maggiore presa sul pubblico, con 4 telefoni diversi per dimensioni di display e processore, ma tutti accomunati dalla nuova interfaccia MiUi 13

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poker smartphone

macitynet.it

Redmi Note 11 Pro 5G e Note 11 Pro Glidi punta di questa serie 11 sono quelli contrassegnati dalla dicitura 'Pro'. Questi duesono entrambi dotati di un pannello DotDisplay ...Tutti e 4 glihanno batteria da 5mila mAh , affiancata (solo su 11 Pro 5G e 11 Pro) dall'alimentatore da 67W, che dovrebbe permettere una ricarica del 50% in soli 15 minuti; Note 11S e ...Redmi ha appena concluso la presentazione dei suoi nuovi quattro smartphone Android della serie Note 11, dedicate ai mercati globali, dopo che la stessa serie Redmi Note 11 è stata lanciata in Cina lo ...Xiaomi annuncia in Italia i nuovi Redmi Note 11, 11S, 11 Pro e Pro 5G: ecco tutte le specifiche tecniche dei nuovi medi gamma.