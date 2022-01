Pnrr e piste ciclabili, la posizione di “Caserta Decide” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA Caserta saranno destinati quasi due milioni di euro del Pnrr per la creazione o il rafforzamento delle ciclovie urbane come dichiarato ieri dal Sindaco Marino. “Accogliamo con favore questa notizia” dichiara Sara Femiano, coordinatrice di Caserta Decide. “La nostra città ha tutte le caratteristiche per sviluppare una mobilità più sostenibile e moderna ed è importante utilizzare ogni fondo disponibile per aumentare i chilometri di piste ciclabili a disposizione. Siamo fortemente convinti che creare l’infrastruttura sia il primo passo da compiere se si vuole abituare la cittadinanza a nuovi stili di vita” I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono infatti stati assegnati per la creazione di un progetto che andrà, pare, a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAsaranno destinati quasi due milioni di euro delper la creazione o il rafforzamento delle ciclovie urbane come dichiarato ieri dal Sindaco Marino. “Accogliamo con favore questa notizia” dichiara Sara Femiano, coordinatrice di. “La nostra città ha tutte le caratteristiche per sviluppare una mobilità più sostenibile e moderna ed è importante utilizzare ogni fondo disponibile per aumentare i chilometri dia dis. Siamo fortemente convinti che creare l’infrastruttura sia il primo passo da compiere se si vuole abituare la cittadinanza a nuovi stili di vita” I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono infatti stati assegnati per la creazione di un progetto che andrà, pare, a ...

