Pirateria tv | smantellata organizzazione che forniva il segnale a 550mila ‘clienti’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Guardia di Finanza L’piratadalla Guardia di Finanza di Milano aveva base in Campania e ramificazioni in Toscana, Emilia Romagna e Calabria. Quella messa in piedi era una vera e propria rete tecnologica, un sistema che consentiva a oltre mezzo milione di persone in tutta Italia di accedere illegalmente a Sky, Dazn, Netflix e altri servizi di pay tv a prezzi fortemente ribassati. Venti gli indagati, perquisiti e accusati di violazione della legge sul diritto d’autore. Il sistema smantellato dalle forze dell’ordine era fondato su “una complessa infrastruttura tecnologica, operante a livello nazionale, responsabile della diffusione illegale via internet dei segnali criptati delle pay tv“. L’attività pirata era svolta attraverso Cybergroup, un internet service provider i cui server “consentivano di far funzionare diverse ...