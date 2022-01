Piogge torrenziali in Peru' | operai e abitanti al lavoro nelle zone alluvionate

Advertising

andreastoolbox : Cronaca meteo. Madagascar, 34 vittime dopo una settimana piogge torrenziali - Foto e video « 3B Meteo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Perù: piogge torrenziali investono Machu Picchu, 900 evacuati Machu Picchu t… - andreastoolbox : Meteo USA: nel weekend pericoloso Nor'easter in formazione con bufere di neve e tempeste di vento « 3B Meteo - ilmeteoit : #PERU, piogge #Torrenziali si abbattono sulla montagna di #Macchu #Picchu. Il #VIDEO dal #Drone - ninda1952 : RT @RaiNews: Trasferiti centinaia di turisti a Ollantaytambo, erano rimasti bloccati dopo l'esondazione del fiume #peru -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge torrenziali

Agenzia ANSA

Operai e abitanti al lavoro nelle zone alluvionate in Peru'. L'inondazione " causato dall'esondazione del fiume Alccamayo, che attraversa la citta' " ha procurato danni strutturali a diversi edifici, ...... anche nel vecchio continente si riscontra una tendenza in aumento degli eventi estremi come le temperature particolarmente elevate, lee la siccità. Non a caso, il 2021 rientra ...Operai e abitanti al lavoro nelle zone alluvionate in Peru'. L'inondazione – causato dall'esondazione del fiume Alccamayo, che attraversa la ...Machu Picchu travolto dalle piogge. A causa dell'inondazione 900 persone, la maggior parte turisti, sono state evacuate View on euronews ...