Piccolo corpo: in esclusiva il trailer del nuovo film di Laura Samani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In anteprima esclusiva il nuovo trailer dell’opera prima di Laura Samani, Piccolo corpo. Presentato lo scorso Festival di Cannes 2021, interpretato da Celeste Cescutti e con Ondina Quadri Presentato con un’ anteprima esclusiva, il trailer del film diretto da Laura Samani dal titolo Piccolo corpo. Unico titolo italiano in corso durante il Festival di Cannes 2021 (60a Semaine de la Critique), vanta numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Un’opera prima di grande spessore cruda e profonda, attraverso l‘analisi introspettiva del senso di maternità ed elaborazione del lutto. Con protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri, debutterà in sala ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In anteprimaildell’opera prima di. Presentato lo scorso Festival di Cannes 2021, interpretato da Celeste Cescutti e con Ondina Quadri Presentato con un’ anteprima, ildeldiretto dadal titolo. Unico titolo italiano in corso durante il Festival di Cannes 2021 (60a Semaine de la Critique), vanta numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Un’opera prima di grande spessore cruda e profonda, attraverso l‘analisi introspettiva del senso di maternità ed elaborazione del lutto. Con protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri, debutterà in sala ...

Advertising

fabioebasta1969 : Se ti sfioro. Se ti tocco. Se ti stringo ogni cellula del tuo corpo arriva ad amare ogni piccolo momento di me. Ecc… - il_piccolo : Va in crisi respiratoria e muore, sul corpo scoperte diverse ecchimosi: arrestato il compagno a Roma - Cignoforlife : RT @quattrodinotte: “che bello tornare a casa con il calore e l’amore del pubblico dopo questo piccolo stop che sentivo quasi infinito…il m… - fr0glynx : @______nea______ S I !! kaname appunto era un antenato di yuki possedeva solo il corpo del fratello di yuki che u… - GianlucaOdinson : Piccolo corpo: in anteprima esclusiva il trailer del film di Laura Samani -