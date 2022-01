Pestaggio a Ferragosto di due ragazzi pakistani nel parco | denunciati 4 ventenni

Advertising

Corriere Adriatico

FABRIANO - Sono serviti cinque mesi di indagine, ma alla fine i carabinieri della Stazione di Fabriano, sono riusciti a identificare e a denunciare gli autori della rissa avvenuta lo scorsoal parco comunale Regina Margherita, in centro. Per futili motivi due giovani, originari del Pakistan, furono feriti non in maniera grave e di un gruppetto di aggressori si persero le ...E la mente corre aldel 2020, quando un episodio simile portò alla morte dello spoletino ... Ne scaturisce un brutale. Si consuma, infatti, una violentissima aggressione con calci, ...FABRIANO - Sono serviti cinque mesi di indagine, ma alla fine i carabinieri della Stazione di Fabriano, sono riusciti a identificare e a denunciare gli autori della rissa avvenuta ...