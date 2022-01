Perché la Lega si è astenuta sul documento del Parlamento UE contro le fake news di Russia e Cina? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono voluti 18 mesi per arrivare alla stesura di un testo che, nella giornata di ieri, è stato votato dalla commissione INGE (Commissione speciale dell’EuroParlamento sulle interferenze straniere e la disinformazione) presso il Parlamento europeo. Il testo in questione riguarda il tema delle fake news diffuse sui social network e attraverso i media tradizionali da alcuni organi di stampa che hanno sede in Russia, in Cina, ma anche in Turchia. Nel testo si chiedono severi provvedimenti da adottare, comprese le sanzioni, per questo comportamento che inquina il dibattito pubblico. Dei membri della commissione presenti, 25 hanno votato a favore, 8 hanno votato contro, mentre l’eurodeputato leghista Marco Dreosto si è astenuto. LEGGI ANCHE > C’era una rete russa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono voluti 18 mesi per arrivare alla stesura di un testo che, nella giornata di ieri, è stato votato dalla commissione INGE (Commissione speciale dell’Eurosulle interferenze straniere e la disinformazione) presso ileuropeo. Il testo in questione riguarda il tema dellediffuse sui social network e attraverso i media tradizionali da alcuni organi di stampa che hanno sede in, in, ma anche in Turchia. Nel testo si chiedono severi provvedimenti da adottare, comprese le sanzioni, per questo comportamento che inquina il dibattito pubblico. Dei membri della commissione presenti, 25 hanno votato a favore, 8 hanno votato, mentre l’eurodeputato leghista Marco Dreosto si è astenuto. LEGGI ANCHE > C’era una rete russa ...

