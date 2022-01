Per la terza edizione di “I-Factor – Fattore Impresa” 500 studenti in competizione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Il prossimo 1 febbraio prende il via la terza edizione del progetto “I – Factor – Fattore Impresa” ideato ed organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento e dall’Università Giustino Fortunato. Il progetto coinvolge le scuole superiori di secondo grado di tutta Italia ed è strutturato sotto forma di un concorso per le migliori idee imprenditoriali degli studenti in grado di favorire un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali. “Sono particolarmente legato al progetto I-Factor – spiega il presidente di Confindustria Giovani Biagio Flavio Mataluni – per due motivi, profondamente diversi tra loro. Innanzitutto puntare sulle scuole superiori, rappresenta un cardine delle mie idee per mettere i giovani ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Il prossimo 1 febbraio prende il via ladel progetto “I –” ideato ed organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento e dall’Università Giustino Fortunato. Il progetto coinvolge le scuole superiori di secondo grado di tutta Italia ed è strutturato sotto forma di un concorso per le migliori idee imprenditoriali degliin grado di favorire un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali. “Sono particolarmente legato al progetto I-– spiega il presidente di Confindustria Giovani Biagio Flavio Mataluni – per due motivi, profondamente diversi tra loro. Innanzitutto puntare sulle scuole superiori, rappresenta un cardine delle mie idee per mettere i giovani ...

