Per Infantino il mondiale di calcio ogni due anni eviterebbe le morti di migranti nel Mediterraneo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sogno acclarato del presidente della Fifa Gianni Infantino è il mondiale di calcio ogni due anni e non ogni quattro, come avviene adesso. “Vediamo che il calcio si sviluppa in una direzione in cui alcuni hanno tutto e la maggioranza non ha niente”, ha detto al Consiglio europeo di Strasburgo. “In Europa i Mondiali si svolgono due volte a settimana perché i migliori giocatori del mondo giocano in Europa”. Per promuovere la sua idea, il numero uno del calcio mondiale è arrivato ad azzardare ipotesi decisamente esagerate: “Dobbiamo dare agli africani la speranza che non debbano attraversare il Mediterraneo per poter forse avere una vita migliore qui. Dobbiamo dare loro opportunità e dignità”. Critico ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sogno acclarato del presidente della Fifa Giè ildiduee nonquattro, come avviene adesso. “Vediamo che ilsi sviluppa in una direzione in cui alcuni hanno tutto e la maggioranza non ha niente”, ha detto al Consiglio europeo di Strasburgo. “In Europa i Mondiali si svolgono due volte a settimana perché i migliori giocatori del mondo giocano in Europa”. Per promuovere la sua idea, il numero uno delè arrivato ad azzardare ipotesi decisamente esagerate: “Dobbiamo dare agli africani la speranza che non debbano attraversare ilper poter forse avere una vita migliore qui. Dobbiamo dare loro opportunità e dignità”. Critico ...

