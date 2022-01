“Per chiedere nuovamente il congedo devo rientrare al lavoro almeno un giorno?” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Buonasera. Svolgo un lavoro a rischio per cui durante la mia prima gravidanza ho potuto usufruire dell’interdizione per lavoro a rischio concessa dall’ispettorato del lavoro. Attualmente mi trovo in congedo parentale e ho da poco scoperto di essere nuovamente in attesa. La mia domanda è: posso fare domanda di interdizione all’ispettorato del lavoro non appena finisce il congedo, quindi senza mai rientrare a lavoro, oppure è necessario rientrare almeno per un giorno? Per capirci meglio, il congedo finisce il 31 gennaio: posso già fare domanda l’1 febbraio senza mai rientrare oppure devo lavorare un giorno per fare ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Buonasera. Svolgo una rischio per cui durante la mia prima gravidanza ho potuto usufruire dell’interdizione pera rischio concessa dall’ispettorato del. Attualmente mi trovo inparentale e ho da poco scoperto di esserein attesa. La mia domanda è: posso fare domanda di interdizione all’ispettorato delnon appena finisce il, quindi senza mai, oppure è necessarioper un? Per capirci meglio, ilfinisce il 31 gennaio: posso già fare domanda l’1 febbraio senza maioppurelavorare unper fare ...

Advertising

AlbertoBagnai : Sblocco un ricordo ai vari scopritori dell’acqua calda: - CarloCalenda : Cara Myrta per la verità noi continuiamo a votare e chiedere di votare Cartabia dalla prima votazione. E nessuno ha… - amnestyitalia : In #Afghanistan le bambine e le ragazze non possono più andare a scuola, a causa dei divieti, della povertà o della… - RevengeEmi : RT @KitemuoT: A #fuoridalcoro Giordano pubblica la circolare a firma #Pregliasco che indicava di sospendere gli interventi a chi sprovvisto… - Hellevatorlix : RT @midnightsvvn: oggi qui per spiegarvi un attimo come si trattano le persone che soffrono d'ansia. se unx vostrx amico vi chiede il favor… -