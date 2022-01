Pd | Zannola | Roma-Lido | bene ok Aula a fermata ‘Giardino di Roma’

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. – “Esprimo grande soddisfazione per il voto favorevole di due proposte portate all’attenzione dell’Assemblea Capitolina, impegnata da giorni sulla discussione del Bilancio di previsione triennale 2022-2024”. Così Giovanni, presidente della Commissione capitolina permanente Mobilità, in una nota. “Si tratta di due importanti risoluzioni per la città che ho voluto con forza- spiega- La prima riguarda la mobilità: ladi’ da realizzare in accordo con la Regione Lazio – proprietaria della tratta ferroviaria, per dotare il Municipio X di uno snodo cruciale al flusso quotidiano dei residenti.” “Con l’OK dell’si potrà portare avanti un servizio essenziale che mi sono impegnato in prima persona a ...