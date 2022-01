Pattinaggio artistico | Mikhail Kolyada positivo al Covid-19 Sfumano le Olimpiadi di Pechino 2022

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima defezione di peso nelalleInvernali di, atleta russo della specialità individuale maschile, non prenderà infatti parte all’evento a cinque cerchi. La notizia è stata comunicata dalla Federazione di riferimento nella giornata di martedì 25 gennaio tramite un comunicato ufficiale. Stando a quanto scritto nella nota l’allievo di Alexei Mishin ha dovuto rinunciare al grande evento dopo essere risultatoal-19 a seguito di un test effettuato prima di raggiungere Krasnoyarsk, sede del ritiro pre-partenza di tutta la Nazionale. Il nativo di San Pietroburgo è stato come da prassi messo in isolamento.verrà sostituito da Evgenii ...

... come, per esempio, Arianna Ferrentino e Ludovica Riccardo che lo scorso autunno hanno conquistato le medaglie di bronzo ai Campionati mondiali dia rotelle organizzati in ...... prima parte) Ore 13:05 " CURLING doppio misto (sessione 4, 4 partite) VENERDI 4 FEBBRAIO Ore 1:35 " CURLING doppio misto (sessione 5, 4 partite) Ore 3:02 "team event uomini (...Prima defezione di peso nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Mikhail Kolyada, atleta russo della specialità individuale maschile, non prenderà infatti parte all'evento a ...Dal 4 al 20 febbraio 2022 si terranno le prossime Olimpiadi invernali. Sapete dove e quando è nata questa tradizione?