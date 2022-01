“Pasionaria con la toga”: Olga Milanese e la sua battaglia contro il green pass (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Erika Noschese E’ stata definita la “Pasionaria in toga”. L’avvocato salernitano Olga Milanese non lo ha mai nascosto: è contro il green pass e prova a mettere in campo ogni azione per contrastare, in tutti i modi e in tutte le sedi, lo strumento varato dal governo e che, oggi, permette l’accesso in diversi esercizi commerciali. L’avvocato Milanese, residente a Pellezzano, è tra i promotori di un esposto presentato alla Corte Penale internazionale attraverso “Umanità e Ragione”, l’associazione nata dall’esperienza referendaria per l’abrogazione del green pass con l’intento di continuare a lottare per riaffermare la rilevanza primaria della “dignità” dell’essere umano e dei diritti fondamentali dell’uomo, come ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Erika Noschese E’ stata definita la “in”. L’avvocato salernitanonon lo ha mai nascosto: èile prova a mettere in campo ogni azione per contrastare, in tutti i modi e in tutte le sedi, lo strumento varato dal governo e che, oggi, permette l’accesso in diversi esercizi commerciali. L’avvocato, residente a Pellezzano, è tra i promotori di un esposto presentato alla Corte Penale internazionale attraverso “Umanità e Ragione”, l’associazione nata dall’esperienza referendaria per l’abrogazione delcon l’intento di continuare a lottare per riaffermare la rilevanza primaria della “dignità” dell’essere umano e dei diritti fondamentali dell’uomo, come ...

