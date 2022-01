Papa Francesco difende i bambini gay: “Genitori, mai condannare un figlio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Papa Francesco si schiera a fianco dei bambini gay. Nell’udienza generale di oggi, Bergoglio si rivolge ai Genitori invitandoli a “non condannare mai un figlio”, soprattutto per il loro orientamento sessuale. “Penso ai Genitori di fronte ai problemi dei figli – ha dichiarato il Pontefice -, ai Genitori con i figli con malattie, anche con malattie permanenti: quanto dolore. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli: come gestire questo, come accompagnarli e non nascondersi dietro un atteggiamento di condanna”. Nel corso dell’udienza generale, Papa Francesco, che già in passato si era aperto nei confronti dei diritti gay e LGBT+, ha quindi pregato per i Genitori e per ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022)si schiera a fianco deigay. Nell’udienza generale di oggi, Bergoglio si rivolge aiinvitandoli a “nonmai un”, soprattutto per il loro orientamento sessuale. “Penso aidi fronte ai problemi dei figli – ha dichiarato il Pontefice -, aicon i figli con malattie, anche con malattie permanenti: quanto dolore.che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli: come gestire questo, come accompagnarli e non nascondersi dietro un atteggiamento di condanna”. Nel corso dell’udienza generale,, che già in passato si era aperto nei confronti dei diritti gay e LGBT+, ha quindi pregato per ie per ...

