Papa a genitori che hanno figli gay | “Non li condannate”

(Adnkronos) – Un appello ai genitori affinché non condannino i figli omosessuali. E' quello lanciato da Francesco all'Udienza Generale di questa mattina nell'Aula Paolo VI, dove incontra i gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. "Penso ai genitori davanti a problemi dei figli… figli con tante malattie, figli ammalati, con patologie permanenti, quanto dolore lì. genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in atteggiamento condannatorio. genitori – ha sottolineato Bergoglio parlando a braccio- che vedono i figli che se ne vanno per una malattia e anche più triste, lo leggiamo tuti i giorni sui ...

SkyTG24 : Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' - MediasetTgcom24 : Il Papa: 'I genitori non condannino i figli gay' #papa #bergoglio #gay #pontefice - repubblica : Papa Francesco: i genitori non condannino i figli per il loro orientamento sessuale - eccapecca : #PapaFrancesco: genitori non condannino i figli per orientamenti sessuali. *Ci pensa la chiesa....ma intanto apprez… - papa_cannolo : RT @Dio: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay'. I genitori: 'Ma ce l'avete insegnato voi. Decidetevi'. -