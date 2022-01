Paola | significato e origine del nome

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)molto popolare in Italia, seppur in leggero calo negli ultimi anni,deriva dal supern e poin latino Paula, femminile di Paulus, e ha ildi “piccola”, “non grande”, e in senso lato “modesta”, “umile”. Fra le varianti principali ritroviamo Paula, Paule o Pavla. Generalmente, l’onomastico si festeggia il 26 gennaio in memoria di santa, vedova romana, matrona della famiglia degli Scipioni, discepola di san Girolamo e poi badessa a Betlemme, ma nel mondo cristiano ci sono diverse sante e beate che hanno portato questo, quindi diversi i giorni sul calendario che le celebrano: ad esempio il 24 gennaio, beataGambara Costa, terziaria francescana; il 26 febbraio, santa Paula Montal Fornés (...

RaffaeleSalva11 : SIGNIFICATO DEI NOMI Paolo, Paola – Dal latino paulus=piccolo. – San Paolo protettore, da persecutore dei cristiani… -

