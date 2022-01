Pallanuoto, Pro Recco-All Stars 14-10. Match-esibizione a Milano al posto della Champions League (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri sera a Milano, all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, dopo la cancellazione del previsto Match di Champions League, la Pro Recco ha affrontato in un Match-esibizione amichevole una squadra All Stars allenata dal CT del Settebello, Alessandro Campagna: i campioni d’Europa hanno vinto per 14-10. I giocatori che hanno composto la selezione All Stars sono stati, tra gli altri: Tempesti e Mirarchi (Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic (Trieste), Fondelli, Bruni, Campopiano e Iocchi Gratta (Savona), Perez (Milano) e Panerai (Quinto). La sfida si è giocata in seguito alla vittoria a tavolino per 10-0 in favore della Pro Recco nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri sera a, all’Aquamore Bocconi Sport Center di, dopo la cancellazione del previstodi, la Proha affrontato in unamichevole una squadra Allallenata dal CT del Settebello, Alessandro Campagna: i campioni d’Europa hanno vinto per 14-10. I giocatori che hanno comla selezione Allsono stati, tra gli altri: Tempesti e Mirarchi (Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic (Trieste), Fondelli, Bruni, Campopiano e Iocchi Gratta (Savona), Perez () e Panerai (Quinto). La sfida si è giocata in seguito alla vittoria a tavolino per 10-0 in favorePronella ...

