Pallanuoto, Champions League: Jadran Spalato-Brescia 14-15. I campioni d'Italia allungano in vetta al girone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prosegue con una vittoria esterna che rafforza il primato il cammino del Brescia nella prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nel match dell'ottava giornata del girone A, i campioni d'Italia battono in trasferta per 14-15 i croati dello Jadran Spalato. In favore dei balcanici il primo quarto di gara, chiuso sul 4-2, poi i croati controllno a metà gara sul 9-7. Nella terza frazione il Brescia trova il break che vale il 10-13, infine nell'ultimo quarto i campioni d'Italia riescono a difendere la vittoria sul 14-15 finale. Sugli scudi capitan Presciutti, autore di una tripletta, e Lazic, Renzuto Iodice, Luongo (1 rig.) e Di Somma, che mettono a segno due reti ...

