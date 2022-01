Advertising

Mediagol : Palermo, Sorrentino e il rinnovo di Pelagotti: “Fatta una promessa col club” - bennygiardina : ?? I nuovi concetti del #Palermo di Baldini, che resta a -11 dalla vetta. Sorrentino attende la società per il rinno… - tifosipalermoit : sono 8 i giocatori che andranno verso la fine del contratto e fra questi c’è anche uno che la sua titolarità non l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Sorrentino

TifosiPalermo

Intervistato dal Giornale di Sicilia (che sottolinea come sia 8 i giocatori rosanero in scadenza),ribadisce un aspetto: 'Ho la parola del, ci siederemo a parlare del contratto una ......Premio Oscar visto che è stata tra gli interpreti del film La grande bellezza di Paolo. ... Dopo la piccola caduta di stile in Baciamo le ManiNew York 1958 , Sabrina Ferilli ha ...“Per fare certi contratti basta poco: Pelagotti ama Palermo e vuole restare. Se la società lo vuole non ci saranno problemi. Ho la parola del Palermo, ci siederemo a parlare del contratto una volta ch ...Le parole dell'ex portiere rosanero oggi procuratore di Alberto Pelagotti, in merito al futuro dell'estremo difensore del Palermo ...