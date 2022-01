Palermo, ricordi Kasami? Può tornare a giocare in Italia. I dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex centrocampista del Palermo è finito nel mirino della Sampdoria, alla ricerca di nuovi innesti: la situazione Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex centrocampista delè finito nel mirino della Sampdoria, alla ricerca di nuovi innesti: la situazione

Advertising

Mediagol : Palermo, ricordi Kasami? Può tornare a giocare in Italia. I dettagli - Scrambl46783114 : @matteosalvinimi Ci dica: le hanno già sventolato in faccia il processo di Palermo come prima di ogni DL e DPCM o a… - F_Sme : Aho a Sergio ma quanno torni da Palermo? Tu ed Enrichetto non m’avevate promesso un contratto 1 anno a palazzo Chig… - amoflorenzi : @Smashdevil_19 @gallianiano88 @FraPol30 Io ho ricordi abbastanza chiari di quell’anno E quello dopo soprattutto, pe… - silvia97450212 : Can nella mia bellissima Sicilia…ricordi di Palermo, beati chi l’ha visto ?????????????????? -