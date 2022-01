Pagavano 150 euro per non farsi vaccinare e ottenere lo stesso il Green Pass (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fingevano di inoculare la dose di vaccino anti-Covid e si facevano dare soldi dal 'no vax' di turno. Per questo due dipendenti della Asl Napoli 1, impegnati in un hub del capoluogo, sono finiti in carcere per le accuse di corruzione per... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fingevano di inoculare la dose di vaccino anti-Covid e si facevano dare soldi dal 'no vax' di turno. Per questo due dipendenti della Asl Napoli 1, impegnati in un hub del capoluogo, sono finiti in carcere per le accuse di corruzione per...

